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İstanbul’da trafikte cinayetle sonuçlanan kavga kamerada

Fatih’te trafikte otomobilini motosikletli gencin üzerine süren şahıs, tekrar karşılaştıkları motosikletlinin yanındaki genci silahla vurarak öldürdü.

19 Nisan 2019 Cuma 14:12
İstanbul’da trafikte cinayetle sonuçlanan kavga kamerada

Fatih’te trafikte otomobilini motosikletli gencin üzerine süren şahıs, tekrar karşılaştıkları motosikletlinin yanındaki genci silahla vurarak öldürdü. Kavga anı kameralara yansırken, olay sonrası kaçan otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı.


Olay, geçtiğimiz 3 Nisan günü Fatih Zeyrek İtfaiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletliyle yolda seyir halinde olan Ekrem Ö.’nün üzerine aynı istikamette giden otomobilin sürücüsü Ercan Ş. aracını sürdü. Bu sebeple motosikletli genç ile otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Ş. ve yanımdaki arkadaşları motosikletli genci darp etti. Olaydan kısa bir süre sonra motosiklet sürücüsü Ekrem Ö. arkadaşı Oğuzhan Akbay (21) ile darp edildiği yere geri geldi. Motosiklet ile olay yerinde dolaşan gençler iddiaya göre havaya ateş açtı. Bir süre sonra da Ekrem Ö., kendisini darp eden otomobil sürücüsü Ercan Ş. ile karşılaştı. Kavganın yeniden başlaması üzerine Ercan Ş., silahını çıkartıp motosikletle seyir halinde olan Ekrem Ö. ve arkasındaki Oğuzhan Akbay’a 1 el ateş açtı. Olay sonucu Akbay vurularak yere düştü motosikletli kullanan arkadaşı ise hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Akbay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Suç makine çıkan zanlı tutuklandı


Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede polis görüntülerde, motosikletin seyir halinde olduğu bir sırada arkada oturan Oğuzhan Akbay’ın vurularak yere düştüğü gördü. Bunun üzerine saldırganın eşkalini ve kimliğini belirleyen polis, kısa süre içerisinde Ercan Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere şubeye götürüldü. Emniyette otodan hırsızlık, yaralama, yağma gibi suçlardan 48 adet kaydı olduğu ortaya çıkan Ercan Ş., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:12
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