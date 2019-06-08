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İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

08 Haziran 2019 Cumartesi 04:39
İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 CNT 40 plakalı hafif ticari ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle içinde bir ailenin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 5'i çocuk 10 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan 2'sinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Öte yandan, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen 34 RJ 5171 otomobilin sürücüsünün, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre araç trafiği yoğunluğu oluştu.Kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 04:39
  1. 2 ölü 8 yaralı
  2. Beşiktaş
  3. TEM Otoyolu
  4. trafik kazası

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