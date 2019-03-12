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İstanbul’da trafik durma noktasına geldi, sürücüler kavgaya tutuştu

İstanbul’da etkili olan yağış iş çıkışı trafiği durma noktasına getirdi.

12 Mart 2019 Salı 18:46
İstanbul’da trafik durma noktasına geldi, sürücüler kavgaya tutuştu

İstanbul’da etkili olan yağış iş çıkışı trafiği durma noktasına getirdi. Ambulans yolda zorlukla ilerlerken peşinden sürücülerin yol verme kavgası kameralara yansıdı.


İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla birlikte trafik akşam saatlerinde durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre kent genelinde yüzde 76’ya ulaşırken işlerinden evlerine gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre yolda kaldı. Araçlar saatlerce trafikte kalırken ambulans ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ambulansın hemen arkasında geçmek isteyen araçlardan bir servis ise bir aracın üzerine doğru sürdü. Refüjlere doğru sıkışan araç sürücüsü araçtan inip öndeki aracın sürücüne doğru saldırdı. Refüjlere sıkışan sinirli sürücünün servis şoförüne saldırdığı anlarlar kameralara yansıdı. Kısa süren kavganın ardından saldırgan sürücü aracına döndü.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:46
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