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Korona Virüs İstanbul’da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi
Korona Virüs

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, toplu taşıma araçlarına yönelik Kovid-19 denetimi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:42:00 -
İstanbul’da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi

Trafik polislerinin, kentin birçok bölgesinde otobüs, dolmuş ve ticari taksilerde gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Fatih’te uygulama yapan ekipler, toplu taşıtları durdurarak, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

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