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"İstanbul'da toplanma alanı sayısı 2 bin 850'ye ulaştı"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu:- "İstanbul'da 1999 yılında 400 olan toplanma alanı sayısı şimdi 2 bin 850'ye ulaşmış durumda. Bu rakam toplanma alanlarının kaldırıldığına yönelik iddiaları çürütüyor"- "Belediyeler bir toplanma alanını imara açar ve yeni bir yeri toplanma alanı olarak belirleyebilir"- "Dinamik şehirlerde nüfus hareketliğine bağlı olarak imar değişimi söz konusu olabilir. Burada önemli olan belediyelerimiz tarafından yeteri kadar toplanma alanının ayrılıp ayrılmamasıdır"

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:13
"İstanbul'da toplanma alanı sayısı 2 bin 850'ye ulaştı"

TBMM (AA) - ADEM BALTA- Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, sosyal medyada, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki toplanma alanlarının kaldırılarak yerlerine AVM'lerin kurulduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İstanbul'da 1999 yılında 400 olan toplanma alanı sayısı şimdi 2 bin 850'ye ulaşmış durumda. Bu rakam toplanma alanlarının kaldırıldığına yönelik iddiaları çürütüyor." dedi.

Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplanma alanlarının, bir afet veya kriz anında iletişim kesilmesi ve diğer nedenlerle vatandaşların toplanacakları ilk alanlar olduğunu anımsattı.

Vatandaşların toplanma alanlarına "e-Devlet" üzerinden rahatlıkla ulaşabildiklerine dikkati çeken Güllüoğlu, "İstanbul'da 2 bin 850 civarında toplanma alanımız var. Türkiye genelinde ise 10 binden fazla toplanma alanımız mevcut. Bütün il ve ilçelerde belediyelerimiz tarafından toplanma alanları belirlenmiş durumda. AFAD olarak belediyeler tarafından belirlenen yerleri birleştirip harita üzerinde işaretleyerek e- Devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın bilgisine ulaştırdık." diye konuştu.

Vatandaşların da kendine düşen görevleri olduğunu belirten Güllüoğlu, herkesin önceden afet acil planı yaparak, olası bir afet durumunda nerede toplanılması konusunda karar vermesi gerektiğini kaydetti.

-"Belediyeler, yeni toplanma alanları açıyor"

Güllüoğlu, belediyelerin imar çalışmaları kapsamında toplanma alanlarının yerini değişebilmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belediyeler, toplanma alanlarını imar çalışmaları kapsamında kapatarak yerine yenisini açabilir. Belediyelerimiz toplanma alanını imara açar ve yeni bir yeri toplanma alanı olarak belirleyebilir. Mesela İstanbul'da 1999 yılında 400 toplanma alanı vardı. Zaman içerisinde bazı spor veya park alanlarının imarı değişerek statüsü değişmiş olabilir. Önemli olan kapatılan toplanma alanlarının yerine yenisinin açılıp açılmadığıdır. İstanbul'da 1999 yılında 400 olan toplanma alanı sayısı şimdi 2 bin 850'ye ulaşmış durumda. Bu rakam toplanma alanlarının kaldırıldığına yönelik iddiaları çürütüyor."

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, dinamik şehirlerde nüfus hareketliğine bağlı imar değişiminin her zaman görülebilecek bir durum olduğuna işaret ederek, "Biz, belediyelerimize toplanma alanlarını sürekli kontrol ettirerek, toplanma alanlarını güncelliyoruz. Bu konu sosyal medyada sürekli gündeme geliyor ama bize göre bu geride kalan ve çözülmüş bir konudur. Vatandaşlarımız e-Devlet sistemi üzerinden kendisine en yakın toplanma alanlarına rahatlıkla ulaşabilir." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:13
  1. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu

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