TOKİ’nin İstanbul kuralarında heyecan dorukta! Evleri için gün sayıyorlar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 318 bin 511 başvurunun yapıldığı İstanbul’daki 6 bin 300 konut için ilk kuralar 25- 26 Haziran tarihlerinde çekilecek.

TOKİ’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak çekilişle ilgili detayları merak eden vatandaşlar, ‘Acaba ev sahibi olabilecek miyim?’ sorusuna da cevap arıyor.

Takvim açıklandı

TOKİ’nin İstanbul’daki ilk kurasıBaşakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için gerçekleştirilecek. Kura töreni 26-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Kura çekimi Silivri Alipaşa’da bulunan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla’da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma’da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere’de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz’da yapılacak.

Heyecan diğer illeri de sardı

46 bin 137 kişinin başvurduğu Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun gerçekleştiği Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 8 bin 853 başvurunun geldiği Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran’da gerçekleştirilecek. Kura töreni Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

İstanbul için 2020 açılımı

Öte yandan; TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak çekilişlerin ardından kendisine ev çıkamayan vatandaşların başvuru bedellerini ödeyeceklerini, yeni konutlar için de gelecek yılbaşında müjdeli haberler vereceklerini açıkladı. Bulut’un verdiği bilgiye göre 2020 yılından itibaren TOKİ, İstanbul’un her iki yakasında toplam 10 bin konut daha inşa etmeyi planlıyor.