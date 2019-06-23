0553 313 94 23

TOKİ’nin İstanbul kuralarında heyecan dorukta! Evleri için gün sayıyorlar

TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında İstanbulluların merakla beklediği kuraların ilki 25-26 Haziran tarihlerinde başlayacak.

23 Haziran 2019 Pazar 10:35
TOKİ’nin İstanbul kuralarında heyecan dorukta! Evleri için gün sayıyorlar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 318 bin 511 başvurunun yapıldığı İstanbul’daki 6 bin 300 konut için ilk kuralar 25- 26 Haziran tarihlerinde çekilecek.

TOKİ’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak çekilişle ilgili detayları merak eden vatandaşlar, ‘Acaba ev sahibi olabilecek miyim?’ sorusuna da cevap arıyor.

Takvim açıklandı

TOKİ’nin İstanbul’daki ilk kurasıBaşakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için gerçekleştirilecek. Kura töreni 26-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Kura çekimi Silivri Alipaşa’da bulunan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla’da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma’da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere’de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz’da yapılacak.

Heyecan diğer illeri de sardı

46 bin 137 kişinin başvurduğu Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun gerçekleştiği Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 8 bin 853 başvurunun geldiği Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran’da gerçekleştirilecek. Kura töreni Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

İstanbul için 2020 açılımı

Öte yandan; TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak çekilişlerin ardından kendisine ev çıkamayan vatandaşların başvuru bedellerini ödeyeceklerini, yeni konutlar için de gelecek yılbaşında müjdeli haberler vereceklerini açıkladı. Bulut’un verdiği bilgiye göre 2020 yılından itibaren TOKİ, İstanbul’un her iki yakasında toplam 10 bin konut daha inşa etmeyi planlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:35
  1. Bartın
  2. Karaman
  3. Muğla
  4. Manisa
  5. İzmir
  6. Isparta
  7. Eskişehir
  8. Erzurum
  9. Antalya
  10. Afyon
  11. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  12. sosyal konut projesi
  13. TOKİ
  14. TOKİ’nin İstanbul’daki ilk kurası
  15. Başakşehir Kayabaşı
  16. Bursa Nilüfer
  17. Kocaeli Gebze
  18. TOKİ Başkanı Ömer Bulut
  19. 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    85 yaşındaki Saime nineden sandık çağrısı
    1. 85 yaşındaki Saime nineden sandık..
    2. Solhan’daki öğrenciler için gezi..
    3. Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2..
    4. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan..
    5. Binali Yıldırım, oyunu kullandı
    6. Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında..
    7. Binali Yıldırım: "İstanbul'un bir..
    8. Atıkların liraya dönüşüm projesinde..
    9. Binali Yıldırım: "Bilerek, bilmeyerek..
    10. Sözleşmeli sağlık çalışanları kadro..
    11. Zarifoğlu ve Karakoç rahmetle yad..
    12. Tunceli’de etkisiz hale getirilen..
    13. Dani Alves, PSG'den ayrılıyor
    14. Etiyopya devlet televizyonu:..
    15. Binali Yıldırım:"İstanbul halkının..
    16. Balıkesir polisi zehir tacirlerine..
    17. Kaleci Ebrar’dan Eskişehirspor yaz..
    18. TSK’ya yeni uçan kale
    19. Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu..
    20. Jandarmadan bölgesel güven ve huzur..
    21. Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı..
    22. 17 yaşındaki Elif yaşam savaşını..
    23. Polisten pokercilere, kumar baskını
    24. Kdz. Ereğli TSO üyelerini yapı fuarına..
    25. KTO Karatay Üniversitesi pilot..
    26. Birinci cimnastik şenliği yoğun..
    27. Yaz sanat okulları başlıyor
    28. TBMM'de bu hafta
    29. (Özel) Barajda feci ölüm
    30. Refüje uçan otomobil ağaçları yerinden..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?