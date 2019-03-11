İstanbul'da terör PKK'ya operasyon yapıldı İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün kırsal alanına katılıp silahlı faaliyet gösterdikten sonra yurda döndükleri ve örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 11 kişiyi yakalamaya yönelik 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, 16 fişek, örgütsel dokümanlar, yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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