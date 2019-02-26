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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda, sözde örgütün genel sekreteri Ümit İlter ve sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey 8 şüpheli yakalandı

26 Şubat 2019 Salı 11:28
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ve sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'deki binasına operasyon yapıldı.

Operasyonda binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklanan İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride aranan DHKP/C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ile "gri" kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile aynı suçtan aranan sözde Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek", "yönetmek", "bunların hareketlerine katılmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel ile operasyon sırasında binada bulunan Betül Varan ve Sultan Gökçek yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:28
  1. Caferi Sadık Eroğlu
  2. DHKP/C
  3. İstanbul
  4. Ümit İlter

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