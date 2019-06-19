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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da arasında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:39
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Haziran'da Sultangazi'de DHKP/C'nin sözde yayın organlarından "Yürüyüş" dergisinin basıldığı bir matbaaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ali A, Ü.Ç, M.K. ve Y.V. isimli 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan Ali A'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı ve örgütün hücre sorumlusu olduğu belirtildi.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:39
  1. DHKP/C
  2. operasyon
  3. sultangazi

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