İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
IHAAW114319-ASA/01-03-2019- İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.01 Mart 2019 Cuma 11:48
IHAAW114319-ASA/01-03-2019- İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.01.03.2019 11:43:19TSINNNN
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