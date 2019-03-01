İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. IHAAW114319-ASA/01-03-2019- İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

IHAAW114319-ASA/01-03-2019- İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.01.03.2019 11:43:19TSINNNN

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