İstanbul'da terör operasyonu Terör örgütü PKK bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve çeşitli eylemlere katıldıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü PKK adına bazı eylemler yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte örgüt bünyesinde faaliyet göstererek molotofkokteylli ve el yapımı patlayıcılı eylemlere katıldıkları belirlenen 13 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Maltepe'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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