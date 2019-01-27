İstanbul'da terör operasyonu Operasyonda Vodafone Park ve Vezneciler'deki bombalı saldırılar ile Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer alan terör örgütü PKK'nın milis-iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik iltisaklı kurumlarca yapılan çalışmalarda, kentte Vodafone Park ve Vezneciler'deki bombalı saldırılar ile 13 Aralık 2017'de Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer alan ve terör örgütünün gençlik yapılanmasında milis-iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik 26 Ocak'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda şüpheli Ş.K, S.A. ve S.B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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