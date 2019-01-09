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İstanbul'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 23:56
İstanbul'da terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, terör örgütü adına molotofkokteylli korsan gösteri, araç yakma gibi eylemlere katıldığı ve örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şahıslara yönelik Bayrampaşa, Beşiktaş, Küçükçekmece ve Çekmeköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüpheliler salıverildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 23:56
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. terör operasyonu

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