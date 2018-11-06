İstanbul'da terör operasyonu! Eski ilçe başkanı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 2 Ekim'de düzenlenen operasyonda, terör örgütünün siyasal yapılanmasında yer aldığı, örgüte eleman aktarımı ve insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen eski DTP Fatih İlçe Başkanı M.T. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, örgütsel döküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, tutuklanarak cezaevine gönderildi.