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İstanbul’da terör eylemleri son 3 yılda ciddi oranda geriledi (2)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 1 yıllık çalışmaların yer aldığı faaliyet raporunda terör olaylarındaki düşüş dikkat çekti.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:00
İstanbul’da terör eylemleri son 3 yılda ciddi oranda geriledi (2)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 1 yıllık çalışmaların yer aldığı faaliyet raporunda terör olaylarındaki düşüş dikkat çekti. 2016’yılında 623 terör olayının yaşandığı görülürken, bu rakam 2018’de 33’e kadar geriledi.


İstanbul Emniyet Müdülüğü, 1 yıllık çalışmalarını hazırladığı almanakta topladı. Rapordaki verilere göre, İstanbul’da terör olaylarında büyük düşüş yaşandı. İstanbul’da 2016 yılında 623 terör olayı gerçekleşirken, bu rakam 2017’de 144, geride bıraktığımız 2018 yılında ise 33 terör olayı meydana geldi.


- Terör polisi 1 yılda 556 operasyona imza attı


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2018 yılında 566 operasyon gerçekleştirildiği vurgulanırken, FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C gibi terör örgütlerinin hücrelerine yapılan operasyonlarda yüzlerce saldırının önüne geçildiği vurgulandı. Özellikle 2018 yılında Suriye üzerinden komşu ülkelere sızıp kanlı saldırı tasarlayan radikal terör örgütü DEAŞ’ın çökertildiği, ‘Yalnız İt’ diye tabir edilen örgütün bireysel eylem hücrelerinin tek tek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.


- Öcalan’ın gözdesi yakalanıp adalete teslim edildi


İçişleri Bakanlığınca hazırlanan “Aranan Teröristler Listesinde” başlarına ödül konup çeşitli kategorilerde aranan bazı teröristler de yıllıktaki yerlerini alıyor. Özellikle bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’ın gözdesi ‘Gri’ listedeki Güllüzar Taşdemir’ip yakalanıp cezaevine gönderilmesi, ‘Yeşil Liste’de yer alan DHKP/C’nin üst düzey hücre sorumlularından Nurhan Yıllmaz’ın yakalanışı, yine bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın yayın organlarının basıldığı matbaanın deşifre edilip açığa çıkarılması, Üsküdar’da bir holdingin merkezine bomba bırakan MLKP üyesi 2 teröristin sağ olarak ele geçirilmesi almanakta öne çıkan çarpıcı operasyonlar arasında yer alıyor.


- Darbe kalkışmasından bu yana İstanbul polisi 14 bin 524 FETÖ üyesini gözaltına aldı


FETÖ’ye yönelik seri operasyonların gerçekleştirildiği 2018 yılında çok sayıda örgüt üyesinin yakalanıp adalete teslim edildiği vurgulanırken, bu örgüte yönelik MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün de desteği ile 15 Temmuz 2016’da ki darbe kalkışmasından 31 Aralık 2018’e kadar İstanbul’da toplam 14 bin 524 FETÖ/PDY üyesinin yakalandığı, gözaltına alınan bu örgüt üyelerinden 6 bin 993’ünün tutuklandığı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:00
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