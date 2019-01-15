0553 313 94 23

İstanbul'da terör operasyonu! PKK'lılar kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da bu sabah saatlerinde Başakşehir, Beyoğlu, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şişli’de çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda,PKK/KCK’nın gençlik kanadı DGH üyesi 9 kişi yakalandı.

15 Ocak 2019 Salı 11:39
İstanbul'da terör operasyonu! PKK'lılar kıskıvrak yakalandı

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, örgüt adına kırsalda eğitim alarak eylemlere katıldığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, molotoflu korsan gösteri ve illegal eylemlere katıldıkları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 9 şüpheliyi belirledi. Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup oldukları ifade edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde Başakşehir, Beyoğlu, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şişli’de çok sayıda adrese baskın düzenleyen terör polisi, örgüt adına kırsalda eğitim alarak eylemlere katıldığı belirlenen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Sabah erken saatlerde zırhlı araçlar ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Gözaltına alınan PKK/KCK’nın gençlik kanadı DGH üyesi 9 kişi emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:39
  1. İstanbul
  2. terör operasyonu
  3. Terörle Mücadele
  4. PKK'nın gençlik yapılanması Y-DGH

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir meclisi ile TBMM arasında Dostluk Grubu kuruldu
    1. Cezayir meclisi ile TBMM arasında..
    2. 2019’un ilk uluslararası yatırımı..
    3. 2019’da af yasası çıkacak mı? Genel af..
    4. FETÖ'cü Enes Kanter'e kırmızı bülten
    5. Fenerbahçe'den Galatasaray'a Demba Ba..
    6. 'Gribin düşmanı' olarak biliniyor.....
    7. 10 bin istihdam 5 milyar dolar katma..
    8. Libya'da akıbeti belirsiz çözüm..
    9. Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları..
    10. Göztepe'de Sokol Cikalleshi ile yollar..
    11. Ticareti konuşturup parayı..
    12. Hatay'da şiddetli yağış
    13. Bütçe uygulama sonuçları (1)
    14. Fatih'te uyuşturucu operasyonu
    15. FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne..
    16. Benzin ve motorin için kritik çağrı:..
    17. Şair Nazım Hikmet 117 yaşında
    18. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kontratını..
    19. ANALİZ - İnkardan kabule İran-Taliban..
    20. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şu..
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!