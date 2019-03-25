0553 313 94 23

İstanbul’da tek teker üzerinde tehlike saçan trafik magandaları yakalandı

İstanbul’da araçların arasından tek teker ilerleyerek trafiği tehlikeye atan motosikletli magandalar yakalandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 21:18
İstanbul’da tek teker üzerinde tehlike saçan trafik magandaları yakalandı

İstanbul’da araçların arasından tek teker ilerleyerek trafiği tehlikeye atan motosikletli magandalar yakalandı.



İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda motosikletli trafik magandaları tehlike saçmıştı. Araçların arasında tek teker ilerleyerek kazaya davetiye çıkaran motosikletli magandalar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. 42 CUH 01 plakalı motosikletin sürücüsü F.H.’ye "Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçundan 235 TL, "Trafik Güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" suçundan 108 TL, "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" suçundan 108 TL, "Zorunlu Mali sorumluluk sigortası yaptırmamak" suçundan 108 TL olmak üzere, toplam 559 TL para cezası uygulandı. 42 CUH 01 plakalı motosiklet trafikten men edilirken F.H. hakkında adli işlem yapılmak üzere Bahçelievler Yenibosna 75. YılPolis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



34 TH 8433 plakalı motosikletin sürücüsü A.Ö.A.’ya "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 TL, "Motosikletlerin taşıt yolunda Yönetmelikte belirtilen güvenlik artlarına uymamaları" suçundan 235 TL, toplamda 1237 TL para cezası uygulandı. A.Ö.A., hakkında adli işlem yapılmak üzere Beşiktaş Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



Öte yandan, trafik magandalarından bir diğeri olan 34 BGL 645 plakalı motosikletin sürücüsü K.A.’nın ise il dışında olduğu tespit edildi. K.A.’nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Olay sırasında F.H.’nin ardından oturan yolcu S.C.K.’ye ise "Araçlardan bir şey atmak ve dökmek" suçundan 108 TL para cezası uygulandı. S.C.K. hakkında işlem yapılmak üzere Polis Merkezine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brezilya'da çöken baraj
    1. Brezilya'da çöken baraj
    2. "CHP'nin hizmet gibi bir derdi yok"
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı..
    5. Buteflika Cezayir devlet televizyonu..
    6. Jandarma Genel Komutanlığı ‘Dost’a..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. "Rusya'nın Golan Tepeleri'ne ilişkin..
    9. İstanbul’da tek teker üzerinde tehlike..
    10. Bakan Soylu: “İHA’lara yeni takılacak..
    11. Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı..
    12. (Trump'ın Golan kararı) Mahmud..
    13. "Hiçbir zaman bu kararı tanımayacağız"
    14. Hamas'tan işgalci İsrail'e sert uyarı:..
    15. İran'daki sel felaketinde can kaybı..
    16. "Martın sonu bahar, Yenimahalle iyi..
    17. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    18. Hindistan'da internet en fazla Cammu..
    19. GÜNCELLEME - İsrail güçleri Gazze'yi..
    20. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı
    21. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası:..
    22. Rusya’dan Golan Tepeleri ile ilgili..
    23. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    24. Hamas Lideri İsmail Heniyye: "Golan..
    25. "Bu imzaya karşıyız, bunu kabul..
    26. Terör devleti İsrail iddia etti:..
    27. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    28. İngiltere'nin "Golan Tepeleri"..
    29. Filistin için kritik görüşme!
    30. İmamoğlu ile küçük kız arasında ilginç..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler