0553 313 94 23

İstanbul’da tek teker siparişleri götüren motosikletli kurye yakalandı

Zincirlikuyu ve Dolmabahçe Tüneli’nde motosikletle tek tekerlek üzerinde siparişleri götüren ünlü bir pizza firmasının motosikletli kuryesi, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:41
İstanbul’da tek teker siparişleri götüren motosikletli kurye yakalandı

Zincirlikuyu ve Dolmabahçe Tüneli’nde motosikletle tek tekerlek üzerinde siparişleri götüren ünlü bir pizza firmasının motosikletli kuryesi, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine süresiz olarak el konulduğu öğrenilen magandaya 2 bin 253 lira idari para cezası kesildi.


İstanbul’da ünlü bir pizza firmasının kuryesi olduğu öğrenilen bir motosikletli, Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde trafikte seyrettiği esnada araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmiş, gece ve gündüz demeden mega kentin cadde ve sokaklarında terör estirmişti. Tek tekerlek üzerinde metrelerce yol giden motosikletli genç, müşterilere pizza siparişini götürdüğü o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı.



Ehliyeti süresiz olarak iptal edilmiş


Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, motosikletin plakasının 34 TJ 454 olduğunu ve sürücüsünün de İbrahim C. olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından harekete geçen polis, maganda kuryeyi yakaladı. Şubeye götürülen magandanın 17 Ekim 2018 tarihinde sürücü belgesinin daimi iptal olduğu ortaya çıktı. Ayrıca İbrahim C.’ye, “sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak” maddesinden 2 bin 18 lira, (motosiklet kullananların Yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları) maddesinden ise istinaden 235 lira olmak üzere toplamda 2 bin 253 lira idari para cezası kesildi.



2 bin 253 lira idari para cezası kesildi


Şubede işlemleri tamamlanan sürücü İbrahim C. “Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden idari adli işlem yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine teslim edilmiştir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’ başladı
    1. Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’..
    2. İstanbul’da tek teker siparişleri..
    3. 24’üncü Nartlanı Toy Günü Festivali..
    4. 4. UlusIararası Erciyes Ultra Dağ..
    5. TÜMSİAD ailesinin mutlu günü
    6. Otomobil çarptığı ağacın altında..
    7. Sarar zanlısının ifadesi ortaya çıktı
    8. Başkan Alim Işık: "Kavga yok, hizmet..
    9. Sarar çiftinin evindeki soygun
    10. Cizrespor’a Elazığlı teknik adam
    11. Kayserispor, Ömer Uzun’u transfer etti
    12. Voleybol Uluslar Ligi kadınlarda..
    13. Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor
    14. Kontrolden çıkan kamyon şarampole..
    15. Atletico Madrid, Chelsea'nin yıldız..
    16. Prof. Gündoğan'dan Ekonomi yönetimine..
    17. Kırşehir’de aranan şahıs yakalandı
    18. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu..
    19. Milli Savunma Bakanlığı:
    20. Belediye ekipleri ilaçlama..
    21. Milletvekili Başer, sel ve doludan..
    22. Nevşehir Belediyespor bir transfer..
    23. Madımak’ta hayatını kaybedenler için..
    24. Başkan Palancıoğlu: “Melikgazi..
    25. Mustafa Palancıoğlu: “Mimarsinan‘da..
    26. Tokat’ta 2 bin 500 sokak hayvanına..
    27. Kayseri Şehir Hastanesinde Bir İlk..
    28. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    29. Lületaşı Festivaline yoğun ilgi
    30. Dünya Çikolata Günü dolayısıyla..
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!