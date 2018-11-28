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İstanbul'da tefeci operasyonu

Satış yapmadan POS cihazlarından çekim yaptırıp kart sahiplerine yüksek faiz karşılığı nakit para ödediği iddia edilen şebekeye yönelik operasyon başlatıldı- 39 iş yerine yapılan baskınlarda ele geçirilen 80 pos cihazından 30 milyon liranın üzerinde çekim yapıldığı belirlendi

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:41
İstanbul'da tefeci operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da mali suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, satış yapmadan POS cihazlarından çekim yaptırıp kart sahiplerine yüksek faiz karşılığı nakit para ödediği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet yürüten bir şebekenin kuyumcu tabelasıyla açtıkları paravan şirketler adına bankalardan çok sayıda POS cihazı alıp tefecilik yaptığını belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 80 POS cihazına el konuldu.

Ele geçirilen pos cihazlarından 30 milyon liranın üzerinde çekim yapıldığı belirlenirken, geriye dönük yapılacak olan incelemeler sonucu rakamın dahada artabileceği ifade edildi.

Adreslerdeki aramaların sürdüğü, konuya ilişkin gözaltıların olabileceği ve el konulan POS cihazlarından çekim yapan kişilerin de belirlenmesi için çalışıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:41
  1. İstanbul
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