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İstanbul'da, tarihin en büyük operasyonu

İstanbulEsenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:04
İstanbul'da, tarihin en büyük operasyonu

İstanbul Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:04
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. Kurban Bayramı

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  • hercaihercai20 dk önce
    Yeni bir Gezi kalkismasi/terorlugu icin sahte dolarlar mi acaba?

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