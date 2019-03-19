“İstanbul'da tarihi gün!” Mevlüt Uysal, 2 farklı raylı sistem hattında test sürüşü yaptı

Aynı günde test sürüşlerine başlanan her 2 raylı sistem, “ilk” özellikleriyle de dikkat çekiyor. Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı, tam otomatik sürücüsüz metro özelliğiyle Avrupa Yakası’nda ilk olacak. Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı ise zeminden enerji beslemeli katenersiz sistemiyle Türkiye’de bu sistemin uygulandığı ilk tramvay hattı olacak.

İstanbul trafiğine nefes aldıracak 2 farklı raylı sistemin faaliyete geçmesi için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, aynı günde hem Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı’nda hem de Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda “Araç Test Sürüşü”nü yaptı. Avrupa Yakası’nda çok sayıda ilçeyi birbirine bağlayacak her 2 raylı sistem, özellikle nüfusu yoğun bu bölgelerde trafik yoğunluğunu azaltacak, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak.

Günün ilk programı, Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın ilk etabı olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nda gerçekleştirildi. Tekstilkent/Giyimkent İstasyonu’nda gerçekleştirilen “Araç Sürüş Testi” programına; İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Cumhur İttifakı-AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Cumhur İttifakı-AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım, Cumhur İttifakı-MHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, İBB Genel Sekreter Yardımcıları, İBB Daire Başkanları, İBB iştirakleri Genel Müdür’leri ve yüklenici firma temsilcileri de katıldı.

AVRUPA YAKASI’NIN İLK SÜRÜCÜSÜZ METROSU BAĞCILAR’DAN BAŞLAYACAK



Gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Uysal, “Bugün itibariyle Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nda araç test sürüşlerine başlanmıştır. Test sürüşleri öncelikle manuel sistem ile yapılacak. Ardından sürücüsüz test sürüşlerine başlanacak. Mahmutbey-Mecidiyeköy hattı, 18 kilometre uzunluğunda 15 istasyon ile hizmet verecek. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl hizmete açılan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’nın ardından İstanbul’un ikinci, Avrupa Yakası’nın ise ilk sürücüsüz metro hattı olacak. Son teknolojiyle donatılmış tam otomatik sürücüsüz araçlar ile vatandaşlarımıza hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti vereceğiz. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’nda test süreci uzun sürmüştü. Oradan aldığımız tecrübeyle bu sefer dersimize iyi çalıştık. Yüklenici firma ve teknik mühendislerle yaptığı görüşmede bu hatta test sürecinin daha kısa sürede bitirilebileceğini söylediler. İnşallah bu hattımızı, bu yılın son çeyreğinde vatandaşların hizmetine açacağız. Hattın devamı niteliğindeki Kabataş-Beşiktaş Metro Hattı’nda ise arkeolojik çalışmalar sürüyor. Buradaki çalışmalar da inşallah 2020 yılı içerisinde tamamlanacak. Hattın tamamı toplam 24,5 kilometre uzunluğa sahip olacak. 19 adet istasyon ile

- Bağcılar

- Esenler

- Gaziosmanpaşa

- Eyüpsultan

- Kağıthane

- Şişli

- Beşiktaş

- Beyoğlu ilçeleri birbirine bağlanacak. Bu ilçeler aynı zamanda İstanbul’un en fazla nüfus yoğunluğuna sahip bölgeler olduğu için trafikteki araç yükü hafifleyecek, konforlu ve hızlı ulaşım sağlanacak. Hat ile saatte tek yönde 70 bin yolcu, günde ise 1 milyon yolcu taşınabilecek” dedi.



Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’ndaki programın ardından Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda araçların sürüş testi Başkan Uysal tarafından gerçekleştirildi. Balat sahilinde gerçekleştirilen törene; İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK Parti Fatih Belediye Başkanı Adayı Ergün Turan, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ile İBB Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, diğer bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

ÇEVREYE VE TARİHE SAYGILI TRAMVAY



Hatta çalışacak araçların yerli ve milli olacağını vurgulayan Uysal, “Eyüpsultan ve Fatih ilçelerini birbirine bağlayacak olan bu hat toplam 10,1 kilometre uzunluğa sahip. Her iki ilçemizi de boydan boya dolaşacak bu raylı sistemimizi inşa ederek inşallah Haliç’imizin güzelliğine güzellik katmış olacağız. Bu hat İstanbul’a turistik amaçla gelenler adına da geldikleri zaman o tarihi yerleri görme anlamında da bir fırsat sunmuş olacak. Bu hattımız; zeminden enerji beslemeli katenersiz sistemiyle Türkiye’de bir ilk olacak. Tarihi yarımadada görüntü kirliliği oluşmasın diye bu hatta katener direkleri olmayacak. Hat boyunca tramvay araçları enerjisini iki ray arası gömülü bir sistemden güvenilir bir şekilde alacak. Bunun sonucunda güzergah boyunca görüntü kirliliği oluşturan enerji direkleri ve buna bağlı enerji kabloları kullanılmayacak. Raylar arasında yeşillendirme çalışmaları yapılarak, bölge ile uyumlu hale getirilecek. Rayların altına titreşimi önleyici sistem uygulanarak, trenin sebep olduğu gürültü ve vibrasyon en aza indirilerek hem gürültü kirliliği önlenecek hem de seyahat konforu arttırılacak. Ayrıca bu hatta, Türkiye’de imal edilen yerli ve milli araçlarımız olacak” ifadelerini kullandı.