0553 313 94 23

İstanbul'da tarihi eser operasyonu yapıldı

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ve heykellerin de aralarında bulunduğu tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındıİstanbul'da düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ve heykellerin de aralarında bulunduğu tarihi eserler ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:30
İstanbul'da tarihi eser operasyonu yapıldı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ve heykellerin de aralarında bulunduğu tarihi eserler ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce kültür varlıkları ve tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi kapsamında Bağcılar'da tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ve 8 mermer heykel, farklı dönemlere ait olduğu düşünülen 485 gümüş ve bronz sikke, değişik form ve ebatlarda 745 bronz ve metal objenin yanı sıra av tüfeği ile 47 fişek ele geçirildi.

Toplam 1239 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:30
  1. İstanbul Valiliği
  2. operasyon
  3. tarihi eser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öz Taşıma İş’ten yüzde 40’lık imza
    1. Öz Taşıma İş’ten yüzde 40’lık imza
    2. Anayasa Mahkemesi'nden "ifade..
    3. "Motosikletçiler ve motosikletler..
    4. Narlıdere’de MHP’li Süleyman Kocabıyık..
    5. KAYSO Akreditasyon Belgesini Başarıyla..
    6. Mısır’ın başkenti Kahire’de bir tren..
    7. Pakistan ile Hindistan'ı çatışmaya..
    8. TİKA’dan Azerbaycanlı gençlere destek
    9. Arçelik'ten sürdürülebilirlik alanında..
    10. Tatbikat başladı! Komşuyu korku sardı
    11. Avustralyalı çocuk tacizcisi Kardinal..
    12. Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın..
    13. YÖK'ten İngiltere'de "Yükseköğretim..
    14. Yaşar, kaz şenliklerinde..
    15. Kütahya'da fuhuş operasyonu! 4 kişi..
    16. Bakan Pekcan açıkadı! 102 bin 141..
    17. Başkan Büyükkılıç: "Bahreynliler ve..
    18. Kült dizi Gerçek Kesit’in Sarı Bıyık’ı..
    19. Pakistan hava sahasını kapattı
    20. "Türkiye yayımcılık alanında..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız