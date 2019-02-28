İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Operasyonda, Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık tanrıça heykel başı, 2 bin yıllık cenaze kompozisyonlu mezar taşı, Roma dönemi bronz fibula, firavunlar dönemi Mısır sağlık simgelerinden bronz kurbağa heykelinin de aralarında bulunduğu bin 239 parça tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bin 239 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler arasında, Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık tanrıça heykel başı, 2 bin yıllık cenaze kompozisyonlu mezar taşı, Roma dönemi bronz fibula, firavunlar dönemi Mısır sağlık simgelerinden bronz kurbağa heykelinin de bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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