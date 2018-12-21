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İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

Polis ekiplerince kent genelinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

21 Aralık 2018 Cuma 06:25
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi, gece saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde toplandı.

Özel harekat ve zırhlı polis ekiplerinin de destek verdiği görevliler, yerleşkeden ayrılarak kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait adreslere baskın yaptı. Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 06:25
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. operasyon
  3. polis
  4. suç örgütü

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