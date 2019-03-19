İstanbul’da suç örgütüne operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce E.D. isimli şahsın liderliğindeki Zeytinburnu ve Esenyurt’ta faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ilçelerinde, Kocaeli ve Sivas illerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonda 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 368 tabanca fişeği ile 54 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.

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