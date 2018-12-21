İstanbul'da suç örgütlerine dev operasyon! Çok sayıda gözaltına var
Özel harekat ve zırhlı polis ekipleri İstanbul’daki suç örgütüne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.21 Aralık 2018 Cuma 07:51
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi, gece saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde toplandı.
Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Özel harekat ve zırhlı polis ekiplerinin de destek verdiği görevliler, yerleşkeden ayrılarak kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait adreslere baskın yaptı. Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında çalışmalar devam ediyor.
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