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İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji’nin günlerdir uyardığı İstanbullular bugün sağanak yağış ile karşı karşıya kaldı. Özellikle Bayrampaşa-Maltepe Altgeçidi’ni su bastı. Geçitte bazı araçlar mahsur kaldı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:10
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. Uyarıdan kısa süre sonra İstanbul'da bir anda kara bulutlar gökyüzünü kapladı. 

Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metro seferleri dururken, Vatan Caddesi'nde mahsur kalan araçlar olduğu öğrenildi.

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken, Bayrampaşa- Maltepe alt geçidini su bastı ve ulaşıma kapandı. Bayrampaşa ve Fatih'te bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatan Caddesi'nde de yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

10 DAKİKADA OLDU

Su altında kalan taksinin şoförü A Haber muhabirine yağmur bastırdıktan sonra suların birden dolmaya başladığını, 10 dakika içinde sular altında kaldıkları için bir şey yapamadıklarını söyledi.

 

 

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:10
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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