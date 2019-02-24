0553 313 94 23

İstanbul’da sokakta kalan evsizlere sıcak yuva

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soğuk ve karlı havada sokakta kalan evsizleri misafir ediyor.

24 Şubat 2019 Pazar 15:55
İstanbul’da sokakta kalan evsizlere sıcak yuva

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soğuk ve karlı havada sokakta kalan evsizleri misafir ediyor. Beyaz Masa Çağrı Merkezi’ne ulaştırılan ihbarları anında değerlendiren ekipler, kısa sürede sokakta kalan vatandaşlara ulaşıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti etkisi alan soğuk ve karlı havada sokakta kalan kimsesiz vatandaşları misafir ediyor. Beyaz Masa Alo 153’e gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor. Esenyurt ve Kayışdağı’ndaki misafirhanelerde beslenme, barınma, temel sağlık ve ilaç hizmetleri, öz bakım ve hijyen, giyim yardımı ve memleketlerine göndermek gibi hizmetler veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesislerinde şu anda 346 kimsesiz misafir ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu
    1. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu
    2. Erdoğan başbakanken açılmıştı! Sular..
    3. Ukrayna’da 2 dağcı donarak öldü
    4. Elazığ’da Mısır’daki idamlara tepki
    5. Şahinbey belediyesi sosyal tesis ağını..
    6. Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ..
    7. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    8. Futbol: TFF 3. Lig
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki için..
    10. Helal Turizm Çalıştayı
    11. Kırklareli'nde kar yağışı
    12. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hepsi..
    13. İstanbul’da sokakta kalan evsizlere..
    14. Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı
    15. Sezer Uslucuk, Türkiye şampiyonu oldu
    16. Futbol: TFF 2. Lig
    17. TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Kırşehir..
    18. Cezayir’de Cumhurbaşkanı Butelfika’nın..
    19. Başkan Öz’den kardeşlik vurgusu
    20. AK Parti Kayseri Mitingi
    21. Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2..
    22. Kazım Kurt’un vizyon projesi
    23. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    24. TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 -..
    25. Köylülerden su tepkisi
    26. TFF 2. Lig: Tokatspor: 3 -..
    27. Kazım Kurt Sevinç Mahallesi..
    28. İhracatı arttırmak için çalışmalar..
    29. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 -..
    30. Hulusi Akar'dan Suriyeli açıklaması:..
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı