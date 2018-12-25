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UBER aracının önünü kesip tehditler savurdular!

İstanbul Esenyurt'ta bir grup taksici, UBER aracının önünü kesti. Taksiciler, sürücüye tehditler savurdu. O anlar UBER sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

25 Aralık 2018 Salı 15:04

İstanbul  Esenyurt'ta taksiciler, UBER aracının önünü kesti, sürücüye tehditler savurdu. Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracı ile seyir halinde olan UBER sürücünün önü bir grup taksici tarafından kesildi.

Tehditler savurdular

Aracın önünü kesen taksiciler, UBER sürücüsüne el kol hareketleri eşliğinde tehditler savurdu. O anlar UBER sürücüsü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu kamerasının kayıtta olduğu o dakikalarda, UBER aracının içerisinde yabancı uyruklu müşterilerin olduğu ve yaşanan olay karşısında telaşa kapıldıkları görüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:04
  1. İstanbul
  2. taksici
  3. uber

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