İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul’da gece saatlerinde aralıkla etkili olan sis nedeniyle zaman zaman gökdelenler görünmedi.14 Ekim 2018 Pazar 08:50
İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde kısa süreli sis etkili oldu. Yer yer etkili olan sis bulutları arasında gökdelenlerin tepelerinin gözden kaybolduğu görüldü.
Bazı yerlerde sis yoğun olurken gökdelenlerin sis arasında kaybolması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sisle beraber görülen hafif yağmur da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
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