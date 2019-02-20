İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor İstanbul’da yoğun sis etkili olamaya devam ediyor.

İstanbul’da yoğun sis etkili olamaya devam ediyor. Kentin siste kaybolan tarihi mekanları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.



İstanbul’da yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan sis kentte seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Sis altında kalan tarihi yapılar vecaddeler oluşturduğu manzarayla mest etti. Öte yandan, sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

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