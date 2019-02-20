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İstanbul'da sis

Sis nedeniyle deniz ulaşımı aksadı

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:20
İstanbul'da sis

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı aksadı.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ de yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu.Ayrıca, saat 08.00 Eminönü-Adalar, Beşiktaş-Adalar ile Beykoz seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yer yer sıfıra düşmesinden dolayı gemi geçişlerinin saat 00.27'de çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 08:20
  1. İDO
  2. sefer iptalleri
  3. Şehir Hatları AŞ

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