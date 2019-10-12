İstanbul'da Sirkeci'de gerginlik! Polis köpekle müdahale etti İstanbul, Sirkeci'de telefoncu dükkanı çalışanları ile müşterileri arasında kavgada ortalık bir anda karıştı. Kavga sırasında kaçan müşteri zabıta kulübesine sığınırken, müşteriyi kovalayan çalışanlar da zabıta kulübesinin camını indirdi. Yoldan tesadüfen geçen polis ekibi araçtan indirdiği köpekle kavga edenleri ayırdı.

Olay, Fatih Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bir telefoncu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, satın aldığı telefonun çalıntı olduğunu öğrenen bir kişi telefonu, satın aldığı dükkana geri getirdi. Aralarında tartışma çıkan müşteri ile dükkan çalışanları kısa sürede kavgaya tutuştu. Darp edilip dükkandan kaçan müşteri, sokaktaki Fatih Belediye zabıtasına ait kulübeye sığınarak yardım istedi. Koşarak gelen dükkan çalışanları, zabıta kulübesinin camını kırıp içerideki müşteriyi darp etmek istedi. Bir süre saldırganlara engel olmaya çalışan zabıta, kulübeye sığınan kişiyi korumaya çalıştı. Bu sırada yoldan tesadüfen geçerken kavgayı görüp duran polis ekibi, araçtan indirdiği köpekle saldırganları uzaklaştırdı. Saldırıya uğrayan kişi de daha sonra zabıta aracına alınarak olay yerinden götürüldü.

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