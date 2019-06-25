0553 313 94 23

İstanbul'da "sınav jokerleri"ne polis baskını

Kartal'da "joker" olarak tabir edilen ve para karşılığı sürücü adaylarının yerine Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek istedikleri belirtilen 5 şüpheli ile bu kişileri yerlerine sınava gönderen 4 şüpheli gözaltına alındı- Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı

25 Haziran 2019 Salı 14:43
İstanbul'da "sınav jokerleri"ne polis baskını

İSTANBUL (AA) - Kartal'da "Joker" olarak adlandırılan ve para karşılığında başkalarının yerine Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girdikleri iddia edilen şüphelilerle bu kişileri yerlerine sınava gönderdikleri belirlenen sürücü adaylarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir lisede gerçekleştirilecek Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başka kişilere ait kimlik belgeleriyle girecek şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu, "Joker” olarak tabir edilen ve aldıkları ücret karşılığında başkasına ait kimlikler ile sınava girdikleri tespit edilen, Murat G. (40), Rıdvan G. (29), Musa K. (36), Murat G. (27) ve İremnur G. (21) yakalandı.

Çalışmaların devamında şüphelilere para karşılığında kendi yerlerine sınava gönderdikleri belirlenen kişilerin adres bilgilerine de ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda Adil D. (50), Ayhan K. (46), Şaban D. (51) ve Handan Ç'yi (30) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden "joker" oldukları iddia edilen Murat G. (40), Rıdvan G. ile başkalarını kendi yerine sınava gönderdikleri belirlenen Şaban D, "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı.

Diğer 6 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:43
  1. İstanbul
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  3. operasyon
  4. resmi belgede sahtecilik operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknopark’ta siber güvenlik yazılım firmasının açılışı yapıldı
    1. Teknopark’ta siber güvenlik yazılım..
    2. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    3. Üniversiteli gençler Bilim Merkezi..
    4. Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu
    5. Viranşehir’de korkunç kaza
    6. Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi
    7. Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i..
    8. Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    9. Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
    10. Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir..
    11. Başkent için üç projede Büyükşehir-AB..
    12. Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
    13. JAK Timleri, otobüsün çarparak..
    14. Filistinli mülteciden ABD’nin..
    15. El Kaide şüphelisi Ankara’da yakalandı
    16. Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde..
    17. Haşim Kılıç’ın acı günü
    18. Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı
    19. Sivas’ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı..
    20. Kadınlara saygısızlık yapan esnafa 15..
    21. Yumurta üreticilerine vadeli mısır..
    22. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    23. ABD ile savaşın eşiğine gelen İran'dan..
    24. Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına..
    25. Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
    26. Hırsızlar lokantacının veresiye..
    27. Siirt’te minibüs ile otomobil..
    28. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    29. Çanakkale'de makilik alanda yangın
    30. Akılları durduran olay! Evlerinin..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı