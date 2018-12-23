İstanbul'daki silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı
İstanbul Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaralandı.23 Aralık 2018 Pazar 09:05
Olay saat 03.30 civarında İstanbul Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana eldi. İddiaya göre gece kulübünde bir kaç kişi etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle kulüpten dışarı çıkarıldı. Kulüpten dışarı çıkarılan kişiler daha sonra geri gelerek gece kulübüne rastgele ateş ettiler.
Polis operasyon başlattı
Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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