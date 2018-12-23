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İstanbul'daki silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaralandı.

23 Aralık 2018 Pazar 09:05
İstanbul'daki silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

Olay saat 03.30 civarında İstanbul Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana eldi. İddiaya göre gece kulübünde bir kaç kişi etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle kulüpten dışarı çıkarıldı. Kulüpten dışarı çıkarılan kişiler daha sonra geri gelerek gece kulübüne rastgele ateş ettiler.

Polis operasyon başlattı

Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 09:05
  1. İstanbul
  2. silahlı saldırı

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