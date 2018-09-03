İstanbul'da silahlı çatışma: Polis memuru hayatını kaybetti

Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak üzerinde saat 07.30'da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, sokak ortasında 2 kişi birbirine silahla ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede birbirine ateş eden kişilerden birisinin polis, diğerinin ise astsubay olduğu öğrenildi. Çatışmada polis olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve astsubay ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.