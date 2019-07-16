0553 313 94 23

İstanbul'da "Sıfır Atık" projesinin ikinci toplantısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:- "Bu dünya kentinde, bu yıl 15 milyon yabancı turist sayısını da aşacağımızı ümit ettiğimiz bu aziz İstanbul'umuzda evsel atıkların Sıfır Atık Eylem Planı'na uygun olarak kabul edildiği, toplandığı, geri dönüşüme gönderildiği bir sistem kurmak istiyoruz" - "Kamuda tespit edilen 12 bin 700 binamızda bu işi başlattık"

16 Temmuz 2019 Salı 13:16
İstanbul'da "Sıfır Atık" projesinin ikinci toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yıl 15 milyon yabancı turist sayısını aşmayı ümit ettikleri İstanbul'da, evsel atıkların Sıfır Atık Eylem Planı'na uygun olarak kabul edildiği, toplandığı, geri dönüşüme gönderildiği bir sistem kurmak istediklerini belirtti.

Yerlikaya, Sıfır Atık Projesi'nin hayata geçirilecek ikinci etabı kapsamında özel hastane ve AVM yöneticileriyle Beşiktaş'ta bir otelde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, geçen hafta otel ve marina işletmecileriyle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Bugün de hastane ve AVM yöneticileriyle toplandıklarını belirten Yerlikaya, Sıfır Atık Projesi'nin, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 81 il müdürlüğünün projenin yürütücüsü olduğunu dile getiren Yerlikaya, 81 ilde valiler, o şehirlere hizmet verenler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, bütün iş ve iş yerlerinin hep birlikte çok büyük çevresel hareket başlattığını anlattı.

Yerlikaya, İstanbul'da projeyi şubat ayında hayata geçirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

''Kamuda tespit edilen 12 bin 700 binamızda bu işi başlattık. Bizim başka bir gezegenimiz, dünyamız, Türkiye'miz, İstanbul'umuz yok. Biz İstanbul'a, İstanbul bize ait. Çevrenin üzerimizdeki hakkını Sıfır Atık Eylem Planı'yla hayata geçirdiğimiz zaman doğru yönetmiş oluruz. Bu dünya kentinde bu yıl 15 milyon yabancı turist sayısını da aşacağımızı ümit ettiğimiz bu aziz İstanbul'umuzda evsel atıkların Sıfır Atık Eylem Planı'na uygun olarak kabul edildiği, toplandığı, geri dönüşüme gönderildiği bir sistem kurmak istiyoruz. Bunu sizlerle beraber başarmak istiyoruz ve başarabileceğimize inanıyoruz.''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, medyanın da konuya duyarlı olduğunu ve yapılan çalışmaları en güzel şekilde halka duyurduğunu aktardı.

Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:16
  1. "Sıfır Atık" projesi
  2. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  3. toplantı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'den dolandırıcılık uyarısı
    1. İBB'den dolandırıcılık uyarısı
    2. Rize'de kuş yavrusu, vinç yardımıyla..
    3. Son hedik ustası toprağa verildi
    4. Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı..
    5. Antalya'da uçurumda erkek cesedi bulundu
    6. Başkan Kavuş: “Önceliğimiz sorunlu..
    7. Türk gemisine saldırı! Çok sayıda Türk..
    8. Amasya'da traktör dereye devrildi: 3..
    9. Yalnız yaşayan yaşlı adamın evinde..
    10. Eskişehir'de trafikte hamile kadının..
    11. İstanbul'da kurban hazırlıkları
    12. CHP'den "TÜİK'in iş gücü..
    13. Bingöl’de KKKA şüphesiyle bir kişi..
    14. Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti
    15. Gündüz: “Halkın ortak vurgusunun..
    16. Başpehlivan Ali Gürbüz AESOB’da
    17. Şehir hastanesine ücretsiz servis
    18. Malatya F-35 savaş uçaklarına hazır
    19. Birevim ev teslimat sayıları her geçen..
    20. Isparta’da otomobilin çarptığı domuz..
    21. “15 Temmuz Futbol Turnuvasında ödüller..
    22. Onlar için çok okuyan değil çok gezen..
    23. Hırsızlar bu kez mezarlığa dadandı
    24. Gelin arabasını durdurdu, önce sevindi..
    25. Lağım patlayınca evi su bastı
    26. Tecavüzle suçlanan profesöre şok ceza!
    27. Altınordu’da sıkı çalışma
    28. Şırnak Belediyesi’nin 2020-2024 dönemi..
    29. Başkan Günel, Kuşadalılarla birlikte..
    30. Malatya’da dikkat çeken pankart!
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler