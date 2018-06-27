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İstanbul'da şiddetli yağış! Uçuşlar durdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda dolu yağışı başladı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uçak iniş ve kalkış trafiği geçici olarak durduruldu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 22:34
İstanbul'da şiddetli yağış! Uçuşlar durdu

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere, İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.

Havalimanında trafik durdu

İstanbul’u etkisi altına alan yağış, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. İniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağmur, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. Atatürk Havalimanı çevresinde oluşan CB bulutları (elektrik yüklü bulutlar) nedeniyle uçaklar yaklaşma yapamadı. Atatürk Havalimanı'na inecek olan uçaklar bir süre iniş yapamadıkları için havada tur atmak zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 22:34
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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