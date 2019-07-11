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İstanbul’da şiddetli yağış akşam saatlerinde etkisini kaybedecek

İstanbul’u dün akşamdan itibaren etkisi altına alan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde şehir genelinde etkili oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:34
İstanbul’da şiddetli yağış akşam saatlerinde etkisini kaybedecek

İstanbul’u dün akşamdan itibaren etkisi altına alan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde şehir genelinde etkili oldu. Eyüp, Beykoz, Kağıthane, Tuzla, Sultangazi, Ümraniye ve Üsküdar’da etkili olan Boğaz çevresinde halen etkisini gösteren yağmurlu havanın bu akşamdan itibaren İstanbul’u terk etmesi bekleniyor.


Dün akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı bölgelerde başlayan sağanak yağmurlar bugün sabah erken saatlerden itibaren şiddetini arttırarak il genelinde etkili oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur neticesinde metrekarede ortalama 17 kilogram yağış kaydedildi. En fazla yağış Cendere Hamidiye (31kg/m2), Göktürk (29kg/m2), Cendere Organik Kimya önü (23kg/m2) ve Beykoz (19kg/m2), Şişli (18kg/m2) bölgelerine düştü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi. Yağışın başlangıcından itibaren İstanbul genelinde maddi hasarlı trafik kazaları dışında bir olumsuzluk yaşanmadı. İBB’den yapılan açıklamada yağış sürecinin AKOM’dan takip edildiği belirtilirken, yağmurlu havanın bu akşamdan itibaren İstanbul’u terk etmesi beklendiği ifade edildi. Halen Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında kuvvetli rüzgar ile birlikte etkili olan yağmurun öğle (14.00) saatlerine kadar kuvvetli şekilde devam etmesi, ardından hafifleyerek akşam saatlerinde bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren bol güneşli ve mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının serin ve yağışlı hava nedeniyle 4-6 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, önümüzdeki hafta ortalarına kadar 24-28 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul’da barajların doluluk oranı son yağışlarla beraber yüzde 75’ler seviyesine yükseldi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:34
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