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İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor

Meteoroloji ve AKOM’unyaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 06:31
İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor

Meteoroloji ve AKOM’unyaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.


İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar şiddetli fırtınada zor anlar yaşandı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 06:31
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