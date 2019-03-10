0553 313 94 23

İstanbul’da sıcak havada kar festivali

Akasya Kar Festivali, adrenalin tutkunlarının katılımıyla İstanbul’da sıcak havada gerçekleşti.

10 Mart 2019 Pazar 09:45
İstanbul’da sıcak havada kar festivali

Akasya Kar Festivali, adrenalin tutkunlarının katılımıyla İstanbul’da sıcak havada gerçekleşti. Türkiye’nin önemli snowboard sporcuları 90 ton karla kurulan platformdan atlayarak hünerlerini sergiledi.



Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış ve sevilen markalarını ziyaretçileriyle buluşturan Akasya, 5’inci yaşını heyecanlı sürprizlerle kutladı. Akasya Kar Festivali’nde Türkiye’nin önde gelen snowboard sporcuları 90 ton karla doldurulan platformda hünerlerini sergiledi. İstanbul’da sıcak hava gerçekleştirilen festival, vatandaşlara keyifli günler yaşattı. Etkinlik alanında bulunan serbest düşüş kulesi, katılan ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşattı. Sporcuların atlayışlarını ise alanlarında en başarılı isimler arasında gösterilen Mehmet Güney, Baran Tansel, Savaş Kop ve Cenk Kulioğlu değerlendirdi. Ayrıca festival kapsamında Can Bonomo da sahne alarak sevilen şarkılarını seyircisiyle hep bir ağızdan söyledi.



"Festival için 90 ton kar geldi"


Festival hakkında bilgi veren Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Snowboard için bir kulemiz var; burada kazananlar önümüzdeki haftalarda Kartalkaya’da tekrar yarışacaklar. Etkinlik keyifli geçiyor, katılım çok iyi ve atlaması çok zevkli. Sadece yarışmacılar değil, isteyen misafirlerimiz ringoya binip atlayabiliyor ya da yüksek atlama kulemizden serbest düşüş yapabiliyor. Hava çok güzel, beklediğimden daha da sıcak bir hava var. Kar erir mi? diye korkuyordum. 90 ton kar geldi. Karı, soğuk hava deposu olan tırlarda tutuyoruz. Böyle bir hava kar etkinliği yapmak çok değişik bir şey ve keyifli. Dün akşam Can Bonomo sahne aldı, konser ücretsizdi ve güzel bir katılım oldu. Snowboard yarışmaları arkasından konser olması nedeniyle hepimiz güzel bir gün geçirdik. Güneşli havalarda kar etkinliği yapmak bizi mutlu etti" dedi.



Sportstouch Ajans Başkanı Ersin Kecin de şöyle konuştu: "Bu organizasyon dağlarda hayata geçiyor ama ilk kez şehirde gerçekleşti. Profesyonel snowboard sporcuları, board alanından mindere atlayış sağladılar. 12,5 metre yüksekliğindeki rampadan yaklaşık 120 metrekare büyüklüğünde bir hava yastığına düşüyorlar. Aynı zamanda ziyaretçilerimiz de özel çalışmalar kurguladık. Ringo olarak isimlendirdiğimiz tüketici etkinliğinde 10 yaş üzeri tüm katılımcılara deneyim yaşattık. Yarışmalar için jürimizde; Jüri Başkanı Mehmet Güney, Savaş Kop, Hasan Nizamoğlu, Cenk Kulioğlu, Baran Tansel var. Hepsi alanında uzman, Türkiye’deki freestyle disiplinin otoriter isimler. Bu etkinlik birçok kez gerçekleşecek, her yıl yapmaya gayret ediyor olacağız. İstanbullulara bu farklı deneyimi yaşattığımız için mutluyuz".

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 09:45
  1. sergi
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne ve yavru köpeklere polis şefkati
    1. Anne ve yavru köpeklere polis şefkati
    2. Müslüman vatandaşa saldıran İngiliz..
    3. Bozyazı’da Yıldız Kızlar Voleybol..
    4. AB’den ABD vatandaşlarına vize..
    5. Avcıların yaraladığı kızıl şahine..
    6. Burak Pehlivan: Zillet hurafe, Cumhur..
    7. Almanya'da "En iyi turizm filmi" ödülü..
    8. Sahte pasaport temin eden 3 İranlı..
    9. Tunceli’de,Sıra Gecesi’ne yoğun ilgi
    10. Kürek: Büyükler ve Deniz Küreği..
    11. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun..
    12. Baranok: Yeni Motorlu Sanayi esnafımız..
    13. MTSO’dan iş dünyasına ‘Tarihi..
    14. Galatasaray ile Antalyaspor'un 46...
    15. Doğaya uygun kuş evleri..
    16. Voleybolda baraj etabı programı belli..
    17. 39 yılın ardından doğum gününde emekli..
    18. Aman dikkat! Oyun bağımlılığı..
    19. Magandanın tüfeğinden çıkan saçmalar..
    20. Mesut Yılmaz'ın ciğerinde tümör tespit..
    21. "Bayrampaşa teknoloji üssü olacak"
    22. Balıklara yuva olacak airbus Edirne'ye..
    23. Görme engelli şampiyondan yeni..
    24. Karaisalıspor şampiyon
    25. Başkan Bakıcı asker mevlidine katıldı
    26. 4 Eylül Mahalle Konağının temeli..
    27. Kadınlar Günü’ne özel konser
    28. Sema Yazar Ortaokulu gruptan çıkamadı
    29. Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu yarı..
    30. Trabzon’da patlama! Ortalık savaş..
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Kadına özgürlük diye buluştular, Ezan'a hakaret ettiler!
    Kadına özgürlük diye buluştular, Ezan'a hakaret ettiler!