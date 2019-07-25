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Esenler'de gece saatlerinde korkutan yangın!

İstanbul Esenler'de gece saatlerinde 5 kişilik ailenin yaşadığı evden alevler yükseldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülebilen yangında can kaybı yaşanmadı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:53
Esenler'de gece saatlerinde korkutan yangın!

İstanbul Esenler, Fatih Mahallesi'de gece saatlerinde 5 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, 203 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katında oturan Şenol Sağlam evlerinden alevlerin yükseldiğini görünce hemen ailesini alarak kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti.

Ekipler de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Bu sırada sonanda alevlerin arasından çıkan aileye de komşuları yardım etti. İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Mahalleli büyük panik yaşadı

Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın çıkan daireden alevlerin yükselmesi bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansındı. Görüntüler de daireden alevlerin yükseldiği görülürken, mahalle sakinlerinin de panik içinde oldukları duyuluyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 07:53
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