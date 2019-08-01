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İstanbul'da "siber dolandırıcılık" operasyonu

Kentte düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
İstanbul'da "siber dolandırıcılık" operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 3 ayrı siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Temmuz'da kentte çok sayıda ilçedeki bankaların ATM cihazlarına kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirerek müşterilerin kart bilgilerini ve şifrelerini kopyalayan ve kopya kartlarla nakit çekim işlemi yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bankaların güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, düzenlediği baskında 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 15 kopyalama işlemini gerçekleştirdikleri, 62 vatandaşın kart bilgilerini kopyaladığı ve 50 bin lira para çektikleri belirlenirken, adreslerinde 3 kopyalama aparatı ele geçirildi.

- Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtmışlar

Şüphelilerin, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak kart ve şifre bilgilerini elde etmeleri, bununla internet bankacılığını kullanarak e-ticaret siteleri üzerinden ürün alıp haksız kazanç sağlamaları üzerine polis çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmanın ardından düzenlenen baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede çok sayıda vatandaş bilgisi ve e-ticaret sitesinden sipariş bilgisi olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede 3 vatandaşın hesabından 71 bin lira çekildiği belirlendi.

- Sahte EFT belgesi düzenlemişler

Bir e-ticaret sitesi üzerinden ürün satışı yapan kişilerle yüz yüze görüşen şüpheliler, hazırladıkları sahte EFT (Electronic Funds Transfer) belgelerini telefon mesajıyla göndererek ürünü teslim alıp ayrıldıkları, mağdurların banka hesaplarını kontrol ettiklerinde paraların yatmadığını görünce, şüphelileri telefonla aradıkları, ulaşamayınca şikayette bulundukları öğrenildi.

Polis, düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin 13 farklı dolandırıcılık eyleminde 70 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli sevk edildikleri adliyelerde tutuklandı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin ATM cihazlarına kopyalama aparatı yerleştirdikleri anlar ile polisin şüphelileri suçüstü yakalama anları görülüyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
  1. "Siber dolandırıcılık"
  2. dolandırıcılık
  3. İstanbul
  4. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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