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İstanbul’da sevgilisiyle tek teker üzerinde terör estiren maganda yakalandı

İstanbul’da trafikte sevgilisini de arkasına alıp motosikletle tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşüren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

18 Nisan 2019 Perşembe 09:09
İstanbul’da sevgilisiyle tek teker üzerinde terör estiren maganda yakalandı

İstanbul’da trafikte sevgilisini de arkasına alıp motosikletle tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşüren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya bin 218 lira idari para cezası kesildi.


TEM otoyolu ve E-5 karayolu başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, akan trafikte tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Yollarda adeta terör estiren motosikletli, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Zaman zaman sevgilisini de arkasına alan maganda şov uğruna akrobasi hareketleri yapmış, o anları ise kaydettirip sosyal medyadan yayınlamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis, görüntülerden motosikletin plakasını belirledi. 17 UR 244 olan plakadan sürücüye ulaşan sivil trafik ekipleri, Barbaros C.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen magandaya ifadesinin alınmasının ardından “aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira, “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” maddesinden 108 lira, “araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden de 108 lira ise olmak üzere toplam bin 218 lira idari para cezası kesildi.



2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak


Ayrıca magandanın ehliyetine geçici olarak el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan Barbaros C., “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden işlem yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 09:09
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