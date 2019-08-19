İstanbul'daki selde ölen kişinin kimliği belli oldu
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz vatandaşın kimliği belli oldu.
19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:14
Çevrede "Cici Baba" olarak bilinen kişinin 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi.
Güdek'in ailesinin Ordu'da olduğu kaydedildi.
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