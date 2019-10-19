Yoğun sis nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Yoğun sisin etkili olduğu İstanbul'da, bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.19 Ekim 2019 Cumartesi 08:36
İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Büyükçekmece ve Esenyurt çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İBB açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz’daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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