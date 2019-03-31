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İstanbul'un 2 ilçesinde seçim kavgası! 1 kişi bıçaklandı, 7 kişi gözaltında

İstanbul'un Kadıköy ve Esenyurt ilçelerinde muhtar adayları arasında çıkan kavgalarda 1 kişi bıçakla yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı.

31 Mart 2019 Pazar 14:10
İstanbul'un 2 ilçesinde seçim kavgası! 1 kişi bıçaklandı, 7 kişi gözaltında

İstanbul Kadıköy ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga çıktı. Kadıköy'deki kavgada 1 kişi bıçaklandı

Kadıköy Nihat Işık İlköğretim Okulu'nda iki muhtar adayının yakınlarından oluşan yaklaşık 15 kişi okulun koridorlarında kavga etti. Polisin müdahalesiyle gruplar dışarıya çıkarıldı. Gruplar okul önünde de kavga etti. Kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan bıçaklanan kişinin yakınları silahla ateş açtı. Silahlı kişiye polis müdahale ederek gözaltına aldı. Polis, kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt'ta 7 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta Güzelyurt Ali Çelebi Ortaokulu'nda da muhtar adayları arasındaki kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale etti. Birbirine giren iki gruptan 7 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:10
  1. İstanbul
  2. Kadıköy
  3. Esenyurt
  4. Kadıköy Nihat Işık İlköğretim Okulu
  5. Güzelyurt Ali Çelebi Ortaokulu

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