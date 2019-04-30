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İstanbul'da satılacak ramazan pidesi fiyatları açıklandı

İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin:- "İstanbul'da da İzmir ve Ankara'daki gibi 300 gram pide 2,5 lira olacak. 350 gram pide 3,0 lira, yumurtalı ve susamlı pide de 3,5 lira olacak"- İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz:- "Her ürünün korsanı olduğu gibi öğrendik ki korsan tarife veren bir arkadaş var. Türkiye Fırıncılar Federasyonunun bu zamla ilgili hiçbir yetkisi yok. Buradan halkımıza da duyuralım"

30 Nisan 2019 Salı 21:47
İstanbul'da satılacak ramazan pidesi fiyatları açıklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "İstanbul'da da İzmir ve Ankara'daki gibi 300 gram pide 2,5 lira olacak. 350 gram pide 3,0 lira, yumurtalı ve susamlı pide de 3,5 lira olacak." dedi.

Gülhane’deki İstanbul Valiliği önünde "ramazan pidesi" fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Çetin, un, elektrik, maya, işçilik, SGK maliyetleri gibi girdilere gelen zamlar daha fazla olsa da halkı düşünerek ve "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kapsamında fiyatlara minimum seviyede zam yaptıklarını söyledi.

Çetin, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da da İzmir ve Ankara'daki gibi 300 gram pide 2,5 lira olacak. 350 gram pide 3,0 lira, yumurtalı ve susamlı pide de 3,5 lira olacak. Maliyetlerimizin, girdilerimizin artması, en düşük seviyede zam yapmamızı gerektirmiştir. En düşük seviyede de tuttuk. Bakanımız ve Valimiz ile görüşmemiz neticesinde fiyatlarımız güncellendi. Şu an İstanbul'un durumu böyle."

- "Türkiye Fırıncılar Federasyonunun bu zamla ilgili yetkisi yok"

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz da "Her ürünün korsanı olduğu gibi öğrendik ki korsan tarife veren bir arkadaş var. Türkiye Fırıncılar Federasyonunun bu zamla ilgili hiçbir yetkisi yok. Buradan halkımıza da duyuralım." diye konuştu.

Yılmaz, esnafın dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek, bilhassa ruhsatsız fırınların denetleneceğini söyledi.

- Geçen yıl 350 gramı 2,5 liradan satılmıştı

İSTESOB'dan yapılan açıklamaya göre, İSTESOB Tarife Komisyonunun belirlediği tarife doğrultusunda, 2019 yılı ramazan ayında İstanbul'daki fırınlarda satılacak 300 gram sade (kombine ve tünel) pide 2,5 lira oldu.

İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası, artan giderleri gerçekçe göstererek pide gramaj ve fiyat tarifesi teklifini İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine sundu.

Birliğin detaylı incelemesinin ardından 2019 yılının ramazan ayında İstanbul'da satılacak pide fiyat tarifesi belli oldu. Geçen yıl ramazan ayında 350 gram sade pide 2,5 liradan satılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan Çetin, 1 yıl önceye göre un maliyetlerinin yüzde 40, maya fiyatlarının yüzde 45, işçilik maliyetlerinin yüzde 26, akaryakıt giderlerinin yüzde 25, doğalgaz ve elektrik giderlerinin yüzde 40 arttığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 21:47
  1. İstanbul
  2. ramazan pidesi

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