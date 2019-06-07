İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyon
Sahte vekaletname düzenleyerek başkasına ait evi satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı07 Haziran 2019 Cuma 19:04
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sahtecilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'ne gelen Tuerxun H. (34) ve Wusman A'nın (30) sahte vekaletnameyle başkasına ait bir evi satmak istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Tuerxun H'yi tapu müdürlüğünün içinde suçüstü yakaladı. Wusman A. ise evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
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