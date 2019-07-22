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İstanbul'da sahte para operasyonu

Operasyonda, sahte 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi- Aralarında FETÖ'den ihraç edildiği tespit edilen komiserin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:15
İstanbul'da sahte para operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Esenyurt'ta, 19 Temmuz'da bir matbaaya operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) ihraç edilen komiser B.Ç'nin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Matbaada yapılan ilk aramada bir şey bulunamadı ancak devam eden detaylı incelemelerde elektrik panosundan girilen gizli bölmede sahte olduğu tespit edilen 271 milyon 150 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen sahte para miktarının tüm zamanlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğunu ve elde edilen gelirlerin FETÖ'ye aktarılıp aktarılmadığının çok yönlü araştırıldığını bildirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:15
  1. İstanbul
  2. sahte para

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